В Москве полицейские задержали полсотни участников антифашистских турниров

В Москве сотрудники полиции задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам памяти Ивана Хуторского. Об этом сообщает «Коммерсант».

По разным данным, задержаны от 50 до 80 человек. Сообщается, что силовики проверяли людей на участие в «массовых беспорядках» 27 июля. Задержанные были доставлены в ОВД «Сокол», «Аэропорт» и ОВД по Хорошевскому району.

Ранее в МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России.

