В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

В январе — сентябре 2019 года в России задержали почти 680 тыс. человек, подозреваемых в совершении различных преступлений. Из них 433 тыс. задержанных не имеют постоянного источника дохода, 230 тыс. человек в момент преступления находились в состоянии опьянения.

Среди задержанных большинство — это мужчины, свыше 109 тыс. — женщины, пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные Министерства внутренних дел. Отмечается, что более 27 тыс. подозреваемых являются подростками, еще более 30 тыс. — студентами.

Также, по данным МВД, почти 383 тыс. задержанных уже совершали преступления.

Ранее Генпрокуратура России отметила рост преступности в Татарстане за 9 месяцев 2019 года.