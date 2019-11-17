СМИ: Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Возобновление авиасообщения между Россией и египетскими курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада вновь отложили.

«Говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года не приходится. Вопрос будет вновь обсуждаться лишь в 2020 году», — цитирует источника «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено после авиакатастрофы самолета А 321 компании «Когалымавиа» над Синаем 31 октября 2015 года. Тогда власти РФ решили, что Каир не обеспечивает достаточную безопасность в аэропортах страны.

Заявления о скором возобновлении полетов появляются регулярно с 2016 года. Так, в иююне этого года министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил, что Москва и Каир близки к завершению процедур по восстановлению авиасообщения.