Власти Египта рассказали о близком возобновлении авиасообщения с Россией

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил, что Москва и Каир близки к завершению процедур по возобновлению авиасообщения. Он подчеркнул, что в скором времени самолеты из России вновь начнут летать в курортные Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

«Я думаю, что обе стороны почти завершили обсуждение процедур. Мы ожидаем, что авиасообщение будет скоро возобновлено», — заявил министр в интервью ТАСС.

Ранее Российский союз туриндустрии намечал дату возобновления чартеров в Египет на октябрь 2019 года.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено после авиакатастрофы самолета А 321 компании «Когалымавиа» над Синаем 31 октября 2015 года. Тогда власти РФ решили, что Каир не обеспечивает достаточную безопасность в аэропортах страны. Заявления о скором возобновлении полетов появляются регулярно с 2016 года.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.