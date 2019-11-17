Россия завтра передаст Украине ранее задержанные корабли

Фото: ФСБ РФ

Пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщило, что передача Украине буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» состоится 18 ноября.

Сейчас буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.



Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором является российская сторона. В сентябре всех 24 задержанных моряков обменяли на российских заключенных на Украине.