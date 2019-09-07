Путин помиловал Сенцова и еще 10 украинцев
Президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова и еще 10 украинцев.
«В результате диалога президентов мы имеем помилование. Зеленский помиловал 16 человек, из них три женщины. Путин помиловал 11 человек», — сообщила Интерфакс-Украина первый украинский омбудсмен Нина Карпачева.
По ее словам, сейчас в Киев возвращаются 24 украинских моряка и еще 11 помилованных, среди которых также Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет.
Ранее сообщалось,что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и другие россияне, освобожденные президентом Украины Владимиром Зеленским вылетели в Москву. По некоторым данным самолет с россиянами поднялся в воздух из аэропорта Борисполь.
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