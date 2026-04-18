В Киеве мужчина открыл стрельбу и взял заложников — его ликвидировали

По словам Владимира Зеленского, нападавший застрелил пять человек, еще 10 пострадали

В Киеве мужчина открыл стрельбу и взял заложников. По словам Владимира Зеленского, нападавший застрелил пять человек, еще 10 пострадали. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что погибли по меньшей мере два человека, еще 15 ранены, передает ТАСС.

Как пишет издание со ссылкой на разные СМИ, трагедия произошла в Голосеевском районе Киева. Вооруженный мужчина взял заложников в супермаркете «Велмарт» и был ликвидирован во время штурма. Переговоры с ним результата не дали.

Кличко также заявлял, что среди раненых есть ребенок.

Галия Гарифуллина