В Казани за сутки поймали 10 пьяных водителей

Всего в городе за день произошло два ДТП с пострадавшими

За последние сутки в Казани случилось два дорожных происшествия, в которых пострадали люди. По данным Госавтоинспекции города, обошлось без погибших.

В Приволжском районе водитель сбил пешехода во дворе частного дома. В Кировском районе другой водитель ехал по тротуару и наехал на пешехода.

Всего за сутки в городе зафиксировали 138 сообщений о ДТП. 63 случая оформили в специальных центрах, а 25 аварий с повреждением машин — прямо на месте сотрудники ГИБДД. Полиция задержала 10 пьяных водителей и 11 человек без прав. В отдел полиции увезли двух подозреваемых в преступлениях. Штрафы получили семь водителей автобусов, 16 таксистов и два водителя каршеринга.



Наталья Жирнова