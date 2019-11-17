Новости происшествий

15:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане сгорел грузовик с печеньем из Свердловской области

15:12, 17.11.2019
В Татарстане сгорел грузовик с печеньем из Свердловской области
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Елабужском районе Татарстана сгорела фура с печеньем из Свердловской области.

Инцидент произошел накануне на 1016-м километре трассы М7 на стоянке для грузовиков «Тургай». Из-за неисправности загорелись грузовик Reno и его полуприцеп на площади в 60 кв.м.

Водитель пытался потушить пожар и получил небольшие ожоги, ему оказали помощь, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров