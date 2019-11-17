В Татарстане сгорел грузовик с печеньем из Свердловской области

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Елабужском районе Татарстана сгорела фура с печеньем из Свердловской области.

Инцидент произошел накануне на 1016-м километре трассы М7 на стоянке для грузовиков «Тургай». Из-за неисправности загорелись грузовик Reno и его полуприцеп на площади в 60 кв.м.

Водитель пытался потушить пожар и получил небольшие ожоги, ему оказали помощь, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.