СКР проверит историка Соколова на причастность к избиению студента

Следственный комитет России проверит факт возможного применения силы историком Олегом Соколовым по отношению к слушателю на открытой лекции.

Во время рабочей поездки главы СКР Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург местный житель рассказал о произошедшем в 2018 году конфликте с лектором, который обвиняется в убийстве аспирантки. Пострадавший обращался в полицию, однако мер принято не было. После глава СК поручил провести проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

В марте 2018 года на открытой лекции Соколова студент Петербургского университета путей сообщения спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ молодого человека с применением силы выставили из аудитории. Комиссия СПбГУ по этике признала происшествие нарушением, которое нанесло «ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом».

Напомним, ранее в питреской реке Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, у которого в портфеле оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Выяснилось, ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал.

В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия. Сегодня в станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны девушки.