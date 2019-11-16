С казанского застройщика «ФОН» потребовали почти 630 млн рублей

Московское АО «Банк Город» в лице его конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» потребовало с казанской строительной компании ООО «ФОН» 629,4 млн рублей.

Требование о включении указанной суммы в реестр поступило 29 октября, сообщение об этом конкурсный управляющий «ФОНа» Дмитрий Храмов опубликовал на сайте Единого федерального реестра о банкротстве 14 ноября.



Напомним, 9 августа Арбитражный суд Республики Татарстан признал застройщика ООО «ФОН» банкротом. На данный момент за «ФОНом» числятся три недостроенных дома в Советском районе — это дома ЖК «МЧС» №2, №3 и №4.

Центробанк отозвал лицензию АО «Банк Город» в ноябре 2015 года.