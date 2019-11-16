В Татарстане уменьшилось число погибших на стройках

С января по ноябрь произошло 16 несчастных случаев на строительных площадках, в результате которых погибли два человека. Это на пять меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании.

С начала года инспекция Государственного строительного надзора провела 1268 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 320 постановлений на общую сумму 13,9 млн рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 141 организаций, сообщает пресс-служба президента РТ.

Всего на 15 ноября введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м жилья, что составляет почти 80% от плана.

Напомним, 5 ноября в Казани на строительной площадке жилого комплекса «Мой ритм» возле торгового центра «Мега» было обнаружено тело 53-летнего мужчины.