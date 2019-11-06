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Происшествия

В Казани на стройке возле ТЦ «Мега» погиб рабочий

15:13, 06.11.2019
В Казани на стройке возле ТЦ «Мега» погиб рабочий
Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Казани на строительной площадке жилого комплекса «Мой ритм» возле торгового центра «Мега» было обнаружено тело 53-летнего мужчины.

По предварительным данным, рабочий выполнял демонтаж лестничной площадки в строящемся доме и в какой-то момент на него упала деревянная балка. В результате полученной травмы головы мужчина скончался на месте, сообщили в СК по РТ.

По данному факту Следком начал доследственную проверку. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователем будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за соблюдение техники безопасности на строящемся объекте.

Происшествия Татарстан
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