Глава МВД по Татарстану: «Надо разделять любовь к футболу как к зрелищу и попытки устроить драку»

Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин сравнил футбольных фанатов, устраивающих драки и беспорядки, с участниками группировок.



На вопрос, считает ли он излишней некоторую жестокость по отношению к болельщикам, Хохорин ответил: «Нет, не считаем, что она излишняя. Я сам футбольный болельщик, вы это прекрасно знаете. Но надо разделять любовь к футболу как к зрелищу и попытки устроить драку. Мы знаем, что они заранее договариваются о том, чтобы подраться, пойти стенка на стенку. Это явление, подобное молодежным группировкам, но у тех модна тема АУЕ, а у этих — футбол».

Ранее Хохорин высказался о «казанском феномене». По его словам, возвращение ОПГ в Татарстане сейчас не представляется возможным, поскольку «имеет социальные и экономические корни». Также он подметил, что оргпреступность в Татарстане того времени носила особый характер и заметно отличалась от преступности остальной страны.



Запись выпуска программы «Интервью без галстука» с министром МВД по РТ Артемом Хохориным опубликована на странице «Татмедиа» в социальной сети «ВКонтакте».

