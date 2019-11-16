Министр внутренних дел Татарстана высказался о «казанском феномене»

Фото: Ринат Назметдинов

Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин подчеркнул, что возвращение ОПГ в Татарстане сейчас не представляется возможным, поскольку «имеет социальные и экономические корни».

«Про возвращение говорить неправильно, потому что это явление имеет социальные и экономические корни. Сравнивать нашу республику 90-х годов и сейчас нельзя. С другой стороны, такое явление, как группировки, никуда не пропадало. В советские времена деревня на деревню ходили, двор на двор. В 90-е годы было острое проявление этого явления — группировки, которые пошли в экономику после развала Союза, с убийствами и взрывами», — рассказала он.

В разговоре с гендиректором АО «Татмедиа» Хохорин подчеркнул, что оргпреступность в Татарстане того времени носила особый характер и заметно отличалась от преступности остальной страны. Также он подметил, что «никогда тема АУЕ или воровских понятий у нас в криминальной среде не была в почете».

Ранее Артем Хохорин в своем интервью рассказал, что по сравнению с 90-ми годами количество преступлений в Татарстане сократилось в полтора-два раза.

