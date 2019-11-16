Сегодня «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком», матч будет посвящен 90-летию Николая Лемаева
Сегодня, 16 ноября, «Нефтехимик» в рамках регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома сыграет против московского «Спартака». Начало игры — в 17.00 по мск.
Встреча будет посвящена 90-летию Николая Васильевича Лемаева, первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима».
Также во время игры будет выступать музыкальная группа Crazy Wolfs.
Напомним, ранее «Нефтехимик» прервал свою десятиматчевую победную серию, уступив ярославскому «Локомотиву».СпортХоккейОбщество Татарстан
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