Новости спорта

15:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сегодня «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком», матч будет посвящен 90-летию Николая Лемаева

14:12, 16.11.2019
Сегодня «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком», матч будет посвящен 90-летию Николая Лемаева
Фото: hcnh.ru

Сегодня, 16 ноября, «Нефтехимик» в рамках регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома сыграет против московского «Спартака». Начало игры — в 17.00 по мск.

Встреча будет посвящена 90-летию Николая Васильевича Лемаева, первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима».

Также во время игры будет выступать музыкальная группа Crazy Wolfs.

Напомним, ранее «Нефтехимик» прервал свою десятиматчевую победную серию, уступив ярославскому «Локомотиву».

СпортХоккейОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров