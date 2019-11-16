В Татарстане легковушки столкнулись лоб в лоб, погибло четыре человека

Сегодня, 16 ноября, примерно в 7:20 утра, на 68-ом км автодороги Казань-Оренбург в Татарстане произошло ДТП с участием автомобилей Фольксваген и Лада. В результате аварии 4 человека погибли, еще трое пострадали.

По предварительным данным, водитель иномарки выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с Ладой.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее в Тукаевском районе Татарстане произошло ДТП с участием автобуса, автовоза и трех автомобилей.

