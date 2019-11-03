В Татарстане произошло массовое ДТП с автобусом, автовозом и автомобилями

В Тукаевском районе Татарстане произошло ДТП с участием автобуса, автовоза и трех автомобилей. В результате пострадали три человека.



Инцидент произошел около садового товарищества «Колосок-2» на трассе М7. Автовоз с микроавтобусами протаранил впереди едущий автомобиль. От удара он вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с другой легковушкой, а ее, в свою очередь, отбросило в автобус с 20 пассажирами. Также в столкновении участвовала еще одна машина.

Никто в автобусе не пострадал, травмы получили три человека, среди них 8-летний ребенок. Всех доставили в больницу Челнов.



Сейчас в районе аварии затруднено движение, пишет «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Ранее в октябре в Татарстане автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадал один человек.