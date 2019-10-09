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Nissan отзовет в России более 160 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности

14:44, 09.10.2019
Nissan отзовет в России более 160 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности
Фото: commons.wikimedia.org

ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, произведенных c января 2007 года по август 2014 года.

Отзыв связан с возможной неисправностью пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. Это может привести к ее некорректному срабатыванию, сообщается на сайте Росстандарта.

Дилер проинформирует владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в центр для бесплатной замены газогенератора подушки безопасности пассажира.

Напомним, что в апреле Nissan объявил об отзыве в России 771 кроссовера Terrano из-за возможных проблем с тормозами.

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