Владелец криптофермы в гараже Череповца похитил электричество на 1 млн рублей

Житель Череповца оборудовал в гараже криптоферму для майнинга криптовалюты и похитил электричество почти на 1 млн рублей.

Хищение обнаружилось во время проверки показателей электросчетчиков. Оказалось, что местный житель оборудовал в двух гаражах криптоферму площадью 100 кв.м с компьютерами для майнинга криптовалюты. Сначала он исправно платил за используемое электричество, а позже перестал.

Специалисты обнаружили в счетчике прибор, искажающий показатели электроэнергии. По подсчетам специалистов, он похитил электричество на сумму более 928 тыс рублей.

Информация об этом направлена в полицию, ведется следствие, сообщает пресс-служба «Вологдаэнерго».

Ранее сообщалось, что ущерб по делу казанских криптовалютчиков вырос до 70 млн рублей. Статус потерпевших от аферы получили 42 человека, инвестировавших деньги в криптовалюту через казанскую компанию PhoenixTrade.info.

