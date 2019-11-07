Ущерб по делу казанских криптовалютчиков вырос до 70 млн рублей

Статус потерпевших от аферы получили 42 человека, инвестировавших деньги в криптовалюту через казанскую компанию PhoenixTrade.info. За месяц расследования ущерб по этому делу вырос с 20 до 70 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в УВД Казани.



После возбуждения новых эпизодов, 31 октября силовики повторно задержали частного предпринимателя Рустама Камалова. Статус подозреваемого в деле о мошенничестве он получил еще 7 октября, 9 октября был водворен в СИЗО по решению Вахитовского суда Казани, но спустя две недели освобожден Верховным судом Татарстана под домашний арест.

2 ноября Вахитовский суд рассмотрел новое ходатайство следователей УВД о заключении Камалова под стражу и не нашел для этого оснований. Об этом «Реальному времени» сообщил его защитник. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Второму обвиняемому по криптовалютному делу Артуру Бикчантаеву на днях продлили арест до декабря.

Напомним, ранее экс-учредитель казанских фирм «Интерком-Сервис» и Омега+» Бикчантаев получил статус потерпевшего в деле о похищении лжеполицейскими. За организацию этого преступления под суд отправили Айрата Гилязова — партнера Бикчантаева и Камалова. По версии Гилязова, своим «розыгрышем» он хотел убедить Бикчантаева — вернуть инвесторам деньги.