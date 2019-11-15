В РФС рассказали о премиальных футболистам сборной России за выход на Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о премировании футболистов сборной России за выход в финальную часть Евро-2020.

«Все премиальные будут выплачены в срок, нет оснований для волнений. Есть выплаты со стороны УЕФА, которые полагаются каждой национальной ассоциации, прошедшей квалификацию на Евро-2020.

Если раньше была ситуация, когда у нас в РФС были премии за каждый матч, то сейчас мы договорились с футболистами и тренерским штабом, что они получают определенный процент от того бонуса, который выплачивается УЕФА. Это происходит в начале года, в тот же день футболисты получат свою часть, федерация — свою часть как компенсацию за организацию матчей», — сказал Дюков.

Ранее стало известно о смене главы судейского комитета РФС.