Хачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что Ашот Хачатурянц назначен новым главой судейского комитета. На этом посту он сменил Николая Левникова.

«О судейской реформе можно говорить тогда, когда она будет завершена. Сегодня можно говорить о том, что рассмотрена и утверждена концепция развития судейства.

Сегодня приняты два решения. Первое. Поддержать концепцию развития судейства. Второе. Назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Левников вчера провел заседание, на котором концепция была единодушно поддержана.

С учетом того, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, и с тем, что концепцию надо реализовать, Ашот Хачатурянц стал новым главой судейского комитета. Судейский комитет рекомендовал его, и сегодня исполком РФС единогласно поддержал его», — сказал Дюков.

Ашот Хачатурянц с 2008 года занимает должность генерального директора «Сбербанк Капитала», с июня нынешнего года он является членом судейского комитета РФС.