Новости бизнеса

13:21 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

КАМАЗ открывает вторую линию сборочного пункта в Узбекистане

11:47, 15.11.2019
КАМАЗ открывает вторую линию сборочного пункта в Узбекистане
Фото: realnoevremya.ru

Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев анонсировал запуск второй линией сборочного производства ПАО «КАМАЗ» в Узбекистане. Информация озвучена на пресс-конференции в «Татар-информ».

По словам дипломата, между Татарстаном и Ташкентской областью сложились партнерские отношения. В скором времени в Узбекистане откроется вторая линия производства автогиганта. Ранее значительная партия грузовиков была реализована в самом Узбекистане. Для приобретения машин в ближайшие страны уже готовят необходимые документы.

Ранее стало известно, что КАМАЗ увеличил экспорт грузовиков более чем на 50%.

Бизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров