Станислав Галиев: «Билялов спокоен в воротах, ему очень тяжело забить»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги победного матча с «Трактором» (4:1), в котором вратарь казанцев Тимур Билялов побил российский рекорд по продолжительности «сухой» серии.

Команда знала о том, что у Билялова может быть рекорд? Было ли волнение от того, что надо не подвести партнера и построже сыграть?

Мы знали, но особо не думали об этом — просто играли в свой хоккей. Да, начало нам не удалось, где-то покричали на лавке друг на друга, что за Тимура надо сыграть первый период — это самое главное.

Показалось, что в концовке первого периода команда особенно старалась заблокировать броски.

Мы всегда ложимся под шайбу.

Тренер сказал о том, что нужно больше бросать в большинстве. Почему не получается?

Мы тоже этого хотим. Надо работать, играть от простого, а мы начинаем что-то выдумывать, хотим завести шайбу как-то. Вроде работаем на тренировках, бросаем и бросаем. А выходим на игру и все делаем по-другому.

Могли дубль сделать — почему не удалось поднять шайбу? Или просто бросали?

Это надо у рук моих спросить, я сегодня злой на них немного.

Данис Зарипов сказал, что Билялова ничего не выделяет. Согласны?

Он очень спокоен в воротах. Ему и на тренировках тяжело забить. Лично я очень рад за него: я сыграл с ним в одной команде, он установил рекорд, он хороший парень и заслуживает этого. Дай бог ему начать новую серию и бить свои же рекорды.

Говорят, что он в команде чуть ли не лучший игровик — и в футбол, и в волейбол.

Там Галиев еще неплох (смеется). Билялов до финала не доходит, там Галиев есть, — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба.