Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

К 2050 году пенсия будет замещать только половину прежнего дохода для россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ. Об этом сообщили экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Алла Салмина в своем исследовании «Индикаторы достаточности уровня пенсий: международные подходы и предложения для России».

По их мнению, коэффициент замещения, то есть отношение пенсии к зарплате в последний год работы, будет расти в ближайшие пять лет за счет повышенной индексации пенсий, однако после 2024 года для россиян с минимальными и низкими зарплатами он будет сокращаться.

На данный момент коэффициент замещения наиболее высок у получателей минимальных зарплат, ниже всего — у наиболее высокооплачиваемых работников. К 2018 году пенсия замещала около 74% зарплаты у получателей МРОТ, 42% — у получателей медианной зарплаты, 35% — у получателей средней зарплаты, 22% — у получателей высоких зарплат, пишет РБК.

Ранее россияне назвали достойный размер пенсии.