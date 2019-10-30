Россияне назвали достойный размер пенсии

Для достойной жизни в старости россиянам необходима пенсия в размере 40 тысяч рублей. Такие данные приводит портал Superjob.ru по результатам социологических опросов.

Жители страны по достижению пенсионного возраста хотят жить достойно и комфортно и ищут различные источники дохода:

29% ищут работу или подработку;

22% рассчитывают на пенсию;

14% на личные сбережения;

3% ищут помощи у детей;

3% рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Большинство россиян продолжают работать, пока есть силы. Чаще всего задумываются о пенсии люди, пересекшие 45-летний рубеж. В свою очередь, меньше всего рассматривают пенсию источником дохода люди с высокой зарплатой в настоящее время.

Среди опрошенных мнения о достойном размере пенсии между мужчинами и женщинами разделилось, у первых спрос повышенный — 42 100 руб. против 37 500 руб.

Самые высокие спросы на увеличение пенсии зафиксированы у жителей крупных городов — Москвы и Петербурга.

Ранее «Реальное время» писало о ситуации с пенсиями для самозанятых граждан.