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Россияне назвали достойный размер пенсии

15:03, 30.10.2019 1
Россияне назвали достойный размер пенсии
Фото: pixabay.com

Для достойной жизни в старости россиянам необходима пенсия в размере 40 тысяч рублей. Такие данные приводит портал Superjob.ru по результатам социологических опросов.

Жители страны по достижению пенсионного возраста хотят жить достойно и комфортно и ищут различные источники дохода:

  • 29% ищут работу или подработку;
  • 22% рассчитывают на пенсию;
  • 14% на личные сбережения;
  • 3% ищут помощи у детей;
  • 3% рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Большинство россиян продолжают работать, пока есть силы. Чаще всего задумываются о пенсии люди, пересекшие 45-летний рубеж. В свою очередь, меньше всего рассматривают пенсию источником дохода люди с высокой зарплатой в настоящее время.

Среди опрошенных мнения о достойном размере пенсии между мужчинами и женщинами разделилось, у первых спрос повышенный — 42 100 руб. против 37 500 руб.

Самые высокие спросы на увеличение пенсии зафиксированы у жителей крупных городов — Москвы и Петербурга.

Ранее «Реальное время» писало о ситуации с пенсиями для самозанятых граждан.

ОбществоАналитика
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    жоржик.

    1. жоржик. если бы Вы были советскими, а не ОБС (одна баба сказала, т.е. КПСС) Советский Союз, ценой смерти 27 миллионов своих граждан остановивший холохост, был бы и ясно, под чьим руководством работал бы на наш мир до сих пор; 2. достойный в словаре русского языка: Достойный — Общеславянское слово, образованное от достой – "приличие", в настоящее время известного лишь в диалектах. Справедливый, заслуженный. 3. разбег очевиден, его сразу запрограммировали: 3.1. молодёжь думает как бы самому выкрутиться ну и с бабой что то там или с мужиком не залететь; 3.2. а пожилые думают о: 3.2.1. накоплениях на похороны (взятки э давать э); 3.2.2. детям как то помочь выжить, жениться там, замуж выйти... 3.2.3. о внуках которые есть и внуках, которых при этих роботизациях, реновациях, реформах (кто б им реформу в общей камере сделал) скорее всего не будет; 4. ребята, Вы всё равно нас не раскачаете, мы ж понимаем соотношение сил и Вашу бесчеловечность; 5. когда в 1990 году говорил бабушкам и дедушкам, что СССР пиз... они мне говорили ты чо, мы ещё лебеду не едим...Наши правители знают что такое лебеда?
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