Россияне назвали достойный размер пенсии
Для достойной жизни в старости россиянам необходима пенсия в размере 40 тысяч рублей. Такие данные приводит портал Superjob.ru по результатам социологических опросов.
Жители страны по достижению пенсионного возраста хотят жить достойно и комфортно и ищут различные источники дохода:
- 29% ищут работу или подработку;
- 22% рассчитывают на пенсию;
- 14% на личные сбережения;
- 3% ищут помощи у детей;
- 3% рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.
Большинство россиян продолжают работать, пока есть силы. Чаще всего задумываются о пенсии люди, пересекшие 45-летний рубеж. В свою очередь, меньше всего рассматривают пенсию источником дохода люди с высокой зарплатой в настоящее время.
Среди опрошенных мнения о достойном размере пенсии между мужчинами и женщинами разделилось, у первых спрос повышенный — 42 100 руб. против 37 500 руб.
Самые высокие спросы на увеличение пенсии зафиксированы у жителей крупных городов — Москвы и Петербурга.
Ранее «Реальное время» писало о ситуации с пенсиями для самозанятых граждан.ОбществоАналитика
комментарии
1. жоржик. если бы Вы были советскими, а не ОБС (одна баба сказала, т.е. КПСС) Советский Союз, ценой смерти 27 миллионов своих граждан остановивший холохост, был бы и ясно, под чьим руководством работал бы на наш мир до сих пор; 2. достойный в словаре русского языка: Достойный — Общеславянское слово, образованное от достой – "приличие", в настоящее время известного лишь в диалектах. Справедливый, заслуженный. 3. разбег очевиден, его сразу запрограммировали: 3.1. молодёжь думает как бы самому выкрутиться ну и с бабой что то там или с мужиком не залететь; 3.2. а пожилые думают о: 3.2.1. накоплениях на похороны (взятки э давать э); 3.2.2. детям как то помочь выжить, жениться там, замуж выйти... 3.2.3. о внуках которые есть и внуках, которых при этих роботизациях, реновациях, реформах (кто б им реформу в общей камере сделал) скорее всего не будет; 4. ребята, Вы всё равно нас не раскачаете, мы ж понимаем соотношение сил и Вашу бесчеловечность; 5. когда в 1990 году говорил бабушкам и дедушкам, что СССР пиз... они мне говорили ты чо, мы ещё лебеду не едим...Наши правители знают что такое лебеда?