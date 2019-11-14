Фонд соцпроектов «Восход» повторно выставил на торги долги «Рубина» на 2 млрд рублей

Обанкротившийся Фонд социальных проектов «Восход» вновь объявил о торгах по продаже имущества организации. С молотка пойдут права требования к ФК «Рубин» на 2 млрд рублей.

Начальная стоимость лота составляет 1,83 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Заявки принимаются с 18 ноября до 23 декабря.

Напомним, что также существуют долги «Рубина» на 0,3 млн рублей к управляющий компании «ТФБ Актив».