«ТФБ Актив» вновь не смог продать долги «Рубина» на 0,3 млн рублей
Конкурсный управляющий компании «ТФБ Актив», входившей в бизнес-империю Роберта Мусина, сообщил о срыве повторных торгов по продаже задолженности казанского ФК «Рубин».
Размер долга составляет 306 849 рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Заявок на участие в аукционе не поступало.
Напомним, что торги уже отменялись по причине отсутствия желающих приобрести долг футбольного клуба. Предыдущий аукцион был назначен на конец августа.ЭкономикаБанки Татарстан
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