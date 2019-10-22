«ТФБ Актив» вновь не смог продать долги «Рубина» на 0,3 млн рублей

Конкурсный управляющий компании «ТФБ Актив», входившей в бизнес-империю Роберта Мусина, сообщил о срыве повторных торгов по продаже задолженности казанского ФК «Рубин».

Размер долга составляет 306 849 рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Заявок на участие в аукционе не поступало.

Напомним, что торги уже отменялись по причине отсутствия желающих приобрести долг футбольного клуба. Предыдущий аукцион был назначен на конец августа.