Мединский раскритиковал «Джокера» и рассказал о требовании запретить фильм в России

Министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Тодда Филипса. По его словам, он бы никогда не выделил на съемку этой картины деньги из бюджета.

Он отметил, что раньше смотрел «другие марвеловские комиксы» минут по 10.

«Вот даже эти комиксы не вызывали у меня такой бури негативных эмоций, как этот фильм», — сказал Мединский.

Также, по его словам, Минкульт просили запретить прокат «Джокера» в России, но ведомство не стало этого делать.

«А какие у нас на это основания? Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть открытый перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено», — рассказал он.

Ранее Мединский заявил на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), что плохо относится к комиксам. По его словам, комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать. Через некоторое время после этих слов «Джокер» завоевал «Золотого льва» 76-го Венецианского кинофестиваля.