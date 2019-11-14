Татарстан наградили за вклад в развитие толерантности на Всемирном саммите в Дубае

Татарстан был удостоен награды за вклад в развитие толерантности на Всемирном саммите в Дубае. Об этом сообщил президент республики в своем Инстаграме.

Напомним, глава Татарстан прибыл в Дубай вчера для участия во II Всемирном саммите толерантности. Он принял участие в церемонии открытия. Как информировала пресс-служба президента республики, у Минниханова запланированы встречи с министром толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном Мубараком Аль Нахайяном и генеральным секретарем благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies (Саудовская Аравия) принцессой Ламией бинт Маджид Аль Сауд.

