Минниханов прибыл в Дубай для участия в саммите толерантности
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в Дубай для участия во II Всемирном саммите толерантности.
Он примет участие в церемонии открытия и посетит ряд сессий.
Помимо этого, ожидаются встречи главы республики с министром толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном Мубараком Аль Нахайяном и генеральным секретарем благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies (Саудовская Аравия) принцессой Ламией бинт Маджид Аль Сауд, передает пресс-служба президента РТ.
На саммите участники обсудят пути распространения ценностей терпимости на глобальном уровне, поддержки конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями.ОбществоВласть Татарстан
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