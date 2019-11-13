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Минниханов прибыл в Дубай для участия в саммите толерантности

17:59, 13.11.2019
Минниханов прибыл в Дубай для участия в саммите толерантности
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в Дубай для участия во II Всемирном саммите толерантности.

Он примет участие в церемонии открытия и посетит ряд сессий.

Помимо этого, ожидаются встречи главы республики с министром толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном Мубараком Аль Нахайяном и генеральным секретарем благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies (Саудовская Аравия) принцессой Ламией бинт Маджид Аль Сауд, передает пресс-служба президента РТ.

На саммите участники обсудят пути распространения ценностей терпимости на глобальном уровне, поддержки конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями.

ОбществоВласть Татарстан
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