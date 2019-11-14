Татарстан освоил почти 19 млрд рублей, выделенных на реализацию нацпроектов

На начало ноября Татарстан освоил 18,3 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов, что составляет 71,3% от годового плана.

В этом году республика взяла на себя обязательство по реализации 49 региональных проектов, которые затрагивают приоритетные отрасли экономики и соцсферы. Как подчеркнул министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, взятые обязательства Татарстан выполнит в полном объеме.

На реализацию этих 49 проектов было выделено 25,7 млрд рублей, 18,1 млрд из которых — средства федерального бюджета, 7,6 — из республиканского.

Они направлялись на строительство и реконструкцию 341 объекта, на проведение чемпионата WorldSkills, закупку оборудования и улучшение материально-технической базы для 384 объектов, предоставление выплат, обучение, мероприятия.

По состоянию на начало ноября на реализацию нацпроектов поступило 20,7 млрд рублей, из них — 14,8 млрд рублей из федерального бюджета. Также в республике заключено 553 госконтракта на общую сумму 13,7 млрд рублей.

Оставшийся объем работ планируется завершить до 18 ноября этого года, информирует пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что Минэкономики РТ продлило программу субсидирования малого бизнеса.