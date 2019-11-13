Минэкономики Татарстана продлит программу субсидирования малого бизнеса

В Минэкономики РТ сообщили, что прием заявок на субсидирование ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса продлевается до конца ноября.

По программе одобрены заявки уже 19 предпринимателей Татарстана. Они получат поддержку на сумму в 51 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства.

Новая программа предусматривает субсидирование процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса. Предельный размер финансовой помощи на одного получателя составляет 10 млн рублей в год.

«Чтобы оказать помощь большему числу предпринимателей, сроки приема заявок на получение данной меры поддержки было решено продлить до конца ноября», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.





