В России установлена квота на трудоустройство мигрантов в 2020 году

Правительство России установило допустимую квоту иностранных граждан при их приеме на работу в разных сферах экономики на 2020 год.

Самый высокий допустимый уровень занятости мигрантов — в строительстве, до 80% от общего числа работников (в Дагестане — 50%). При этом норма не распространяется на такие регионы, как Москва, Амурская область и Республика Бурятия.

В сфере выращивания овощей норма осталась неизменной — 50%. В новом году она будет распространяться на всю территорию России, в этом году для Астраханской области и Приморского края делали исключения.

В сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля рабочих-мигрантов составит 26%, в области спорта — 25%, говорится в постановлении.

С января по апрель 2019 года в Россию прибыло максимальное за последнее десятилетие количество мигрантов — 218,6 тысячи человек. Миграционный прирост составил 98 тысяч человек. По данным на 1 июня 2019 года, в России оставались 4,4 млн трудовых мигрантов.

На первом месте по численности среди мигрантов России — граждане Узбекистана, за ними следуют таджики, киргизы, украинцы и казахи.

Ранее Госдума приняла закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев без учета квоты.