Исследование: жители Казани и Набережных Челнов довольны работой властей

Финансовый университет при Правительстве России оценил взаимодействие местных властей и населения по городам России с населением более 250 тысяч человек. Судя по результатам опроса, жители двух татарстанских городов — Казани и Набережных Челнов, — довольны работой местных властей.

По качеству работы местной власти столица республики заняла третье место — 60% горожан уверены в работе местных властей. Выше Казани в рейтинге оказались Грозный и Тюмень. Набережные Челны заняли шестую позицию.

В исследовании приняли участие 78 городов России.

Ранее Казань попала в число самых фотографируемых городов России.