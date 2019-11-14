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Исследование: жители Казани и Набережных Челнов довольны работой властей

09:31, 14.11.2019 2
Исследование: жители Казани и Набережных Челнов довольны работой властей
Фото: realnoevremya.ru

Финансовый университет при Правительстве России оценил взаимодействие местных властей и населения по городам России с населением более 250 тысяч человек. Судя по результатам опроса, жители двух татарстанских городов — Казани и Набережных Челнов, — довольны работой местных властей.

По качеству работы местной власти столица республики заняла третье место — 60% горожан уверены в работе местных властей. Выше Казани в рейтинге оказались Грозный и Тюмень. Набережные Челны заняли шестую позицию.

В исследовании приняли участие 78 городов России.

Ранее Казань попала в число самых фотографируемых городов России.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:02
    Опрос населения не проводился, оценка не соответствует действительности.
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  • Анонимно 10:10
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