Казань попала в число самых фотографируемых городов России

Казань попала в рейтинг самых фотографируемых городов России. В столице Татарстана чаще всего снимают мечеть Кул-Шариф, Дворец землевладельцев, Храм всех религий и башню Сююмбике, говорится в исследовании сервиса «Облако Mail.ru», которое было составлено с помощью технологии компьютерного зрения.

Самым фотографируемым городом России стал Санкт-Петербург, он обогнал Москву на 10% по количеству снимков. Самыми популярными местами в Петербурге стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови, в Москве — Красная площадь, Кремль, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ, мавзолей Ленина, Большой театр и музей-заповедник Царицыно.

В рейтинг также вошли Калининград, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Волгоград, Пермь и Екатеринбург.



Ранее сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань. Столица Татарстана заняла четвертое место — после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На пятом месте оказался Великий Устюг.