Валерий Карпин подтвердил информацию о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подтвердил информацию о финансовых проблемах ростовского клуба.

— Если клуб покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?

— Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится — мы на плаву благодаря его усилиям — уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

Два года назад было сказано мне и всей команде на встрече с руководителями области, что появится новая база. Прошло два года — воз и ныне там. Было обещано передать стадион в управление клубу, сейчас его вроде бы отдали в этом смысле области. Хочется посмотреть, в чьих руках арена в итоге окажется и кто на ней станет играть. Большие сомнения, что стадион передадут «Ростову», хотя мне лично обещал министр спорта, заверял и божился.

Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, все благодаря Арутюнянцу и Рыскину. Конечно же, будет обидно все это потерять после стольких усилий, как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды. Не говорю уже о том, что необходима огромная помощь — важно, чтобы хотя бы не вставляли палки в колеса и выполняли свои же обещания», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что из-за долгов по зарплате и премиальным «Ростов» может лишиться своих лидеров, а также президента Арташеса Арутюнянца и главного тренера Валерия Карпина.