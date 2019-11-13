«СЭ»: «У Ростова» финансовые трудности, клуб зимой может продать лидеров и расстаться с Карпиным»

Российское издание «Спорт-Экспресс» сообщило о финансовых трудностях футбольного клуба «Ростов».

Согласно словам источника, в клубе имеются трехмесячные задержки по зарплате и премиальным. Многочисленные спонсоры перестали оказывать поддержку «Ростову», который сейчас финансируется лишь силами компании президента клуба Арташеса Арутюнянца.

В связи с трудностями зимой «Ростов» может продать своих лидеров — Еременко, Чистякова, Ионова, Попова, Норманна и Шомуродова.

Также есть вероятность, что со своих постов уйдут президент клуба Арутюнянц и главный тренер команды Валерий Карпин.