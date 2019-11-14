СМИ: в России предложили ужесточить ответственность за продажу фальшивых билетов

Депутаты Госдумы предложили ужесточить ответственность за продажу фальшивых билетов на спортивные мероприятия.



По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаила Дегтярева, штрафы для распространителей фальшивых билетов несопоставимо малы по сравнению с объемом прибыли от незаконной деятельности.

Реализация фальшивых билетов может подпадать под статью УК о мошенничестве, однако чаще всего нарушителей привлекают к административному наказанию по ст. 19.23 КоАП России, в соответствии с которым максимальный штраф для юрлиц составляет 100 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Ранее Минспорт РФ предложил ввести штраф за спекуляцию билетами на официальные спортивные мероприятия.