СМИ: в России предложили ужесточить ответственность за продажу фальшивых билетов
Депутаты Госдумы предложили ужесточить ответственность за продажу фальшивых билетов на спортивные мероприятия.
По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаила Дегтярева, штрафы для распространителей фальшивых билетов несопоставимо малы по сравнению с объемом прибыли от незаконной деятельности.
Реализация фальшивых билетов может подпадать под статью УК о мошенничестве, однако чаще всего нарушителей привлекают к административному наказанию по ст. 19.23 КоАП России, в соответствии с которым максимальный штраф для юрлиц составляет 100 тыс. рублей, сообщают «Известия».
Ранее Минспорт РФ предложил ввести штраф за спекуляцию билетами на официальные спортивные мероприятия.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым