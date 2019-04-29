В России могут начать штрафовать за спекуляцию билетами на официальные мероприятия

Минспорт РФ предложил ввести штраф за спекуляцию билетами на официальные спортивные мероприятия. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, за незаконную реализацию билетов на официальные спортивные соревнования, перечень которых утверждается правительством РФ, планируется установить административную ответственность, передает «Парламентская газета».

За спекуляцию предлагается штрафовать граждан в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей, должностных лиц — от двадцатипятикратной до тридцатикратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее Минфин РФ предложил запретить моментальные онлайн-лотереи.