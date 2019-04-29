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В России могут начать штрафовать за спекуляцию билетами на официальные мероприятия

10:52, 29.04.2019 1
В России могут начать штрафовать за спекуляцию билетами на официальные мероприятия
Фото: pixabay.com

Минспорт РФ предложил ввести штраф за спекуляцию билетами на официальные спортивные мероприятия. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, за незаконную реализацию билетов на официальные спортивные соревнования, перечень которых утверждается правительством РФ, планируется установить административную ответственность, передает «Парламентская газета».

За спекуляцию предлагается штрафовать граждан в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей, должностных лиц — от двадцатипятикратной до тридцатикратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее Минфин РФ предложил запретить моментальные онлайн-лотереи.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:11
    Так теперь начнут "зарабатывать" все: и кто продает, и кто перепродает, и кто ловит. Страна скудеет не только ресурсами, но и умами. И при этом все ругают коммунистов.
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