Главное к утру: стрельба в колледже Благовещенска, поддержка властями Татарстана возвращения пива на стадионах, новый MacBook

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 14 ноября.

Американская корпорация Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Это самый большой дисплей, который когда-либо был представлен на ноутбуках компании. Кроме того, MacBook оснащен 8-ядерным процессором Intel Core i9, памятью на 64 ГБ и SSD-накопителем до 8 ТБ.

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в здании учреждения. В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек, еще трое пострадали.

Руководство Татарстана поддержало инициативу по возвращению продажи пива на стадионах, поскольку это позволит спортобъектам улучшить свои финансовые показатели. Вырученные от продажи деньги пойдут на укрепление материально-технической базы и поддержку спортивных школ.

В Минэкономики РТ сообщили, что прием заявок на субсидирование ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса продлевается до конца ноября. По программе одобрены заявки уже 19 предпринимателей Татарстана. Они получат поддержку на сумму в 51 млн рублей.

Советский райсуд Казани отклонил иск кандидата в Госсовет РТ от КПРФ Родиона Ефремова. Коммунист требовал отменить результаты голосования на казанском избирательном участке №357.