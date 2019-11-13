Apple представила новый MacBook Pro

Американская корпорация Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.

Это самый большой дисплей, который когда-либо был представлен на ноутбуках компании. Кроме того, MacBook оснащен 8-ядерным процессором Intel Core i9, памятью на 64 ГБ и SSD-накопителем до 8 ТБ.

Также новое устройство будет оборудовано новой звуковой системой с шестью динамиками и микрофонами студийного уровня, 16-дюймовая базовая модель MacBook Pro более чем в два раза превосходит модель предыдущего поколения. Помимо этого, в новой версии ноутбук получил обновленную клавиатуру Magic Keyboard.

Стоимость нового ноутбука в США будет начинаться от $2399, а в России — от 199,99 тыс. рублей, сообщается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Она позволит смотреть фильмы и сериалы собственного производства компании.

