В Казани суд не признал представителя КПРФ победителем на выборах в Госсовет Татарстана

Советский райсуд Казани отклонил иск кандидата в Госсовет РТ от КПРФ Родиона Ефремова. Коммунист требовал отменить результаты голосования на казанском избирательном участке №357.

Руководство участковой избирательной комиссии (УИК) назвало протокол, согласно которому победителем стал Ефремов, тренировочным, передает «Коммерсант». Окончательный протокол приписал победу кандидату от «Единой России» Илье Вольфсону.

Ефремов утверждает, что после голосования 8 сентября его представители получили заверенные копии итогового протокола, где была зафиксирована победа коммуниста. Однако 10 сентября он обнаружил, что уступил своему конкуренту из «Единой России». По данным ГАС «Выборы», Вольфсон победил на 357-ом участке, получив 503 голоса, или 61,5%.

Напомним, «Реальное время» писало о результатах выборов в Госсовет Татарстана.