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В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу, погиб один человек

06:15, 14.11.2019
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу, погиб один человек
Фото: realnoevremya.ru

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в здании учреждения.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что не знают подробностей и делом занялся Следственный комитет. В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек, еще трое пострадали, пишет ТАСС.

Как пишет «Порт Амура» со ссылкой на студентов колледжа, стрельбу открыл студент четвертого курса. Он вошел в аудиторию и сказал «Вы все меня достали», далее стал стрелять.

Происшествия
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