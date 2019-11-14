В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу, погиб один человек

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в здании учреждения.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что не знают подробностей и делом занялся Следственный комитет. В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек, еще трое пострадали, пишет ТАСС.

Как пишет «Порт Амура» со ссылкой на студентов колледжа, стрельбу открыл студент четвертого курса. Он вошел в аудиторию и сказал «Вы все меня достали», далее стал стрелять.