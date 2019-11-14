Facebook за полгода удалил более 3 млн постов в Instagram

Facebook отчитался об удалении контента в соцсетях компании. Из доклада следует, что за апрель—сентябрь в Instagram модераторы удалили 3,3 млн постов.

Все эти публикации были удалены из-за нарушений политики соцсети, говорится в отчете. Записи попадали под одну из категорий: саморазрушение, сексуальная эксплуатация детей, пропаганда терроризма и запрещенная торговля.

Статистика по другим категориям не представлена.

В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.