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Facebook за полгода удалил более 3 млн постов в Instagram

03:42, 14.11.2019
Facebook за полгода удалил более 3 млн постов в Instagram
Фото: pexels.com

Facebook отчитался об удалении контента в соцсетях компании. Из доклада следует, что за апрель—сентябрь в Instagram модераторы удалили 3,3 млн постов.

Все эти публикации были удалены из-за нарушений политики соцсети, говорится в отчете. Записи попадали под одну из категорий: саморазрушение, сексуальная эксплуатация детей, пропаганда терроризма и запрещенная торговля.

Статистика по другим категориям не представлена.

В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.

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