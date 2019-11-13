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Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на здоровье человека

16:38, 13.11.2019
Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на здоровье человека
Фото: pixabay.com

Немецкие ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм человека.

Оказалось, что даже кратковременное использование такого устройства вызывает эндотелиальную дисфункцию, что является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Также исследователи узнали, как изменялся кровоток в плечевой артерии у курильщиков до и после курения и насколько жестче она становилась. Выяснилось, что после курения вейпов у подопытных увеличивалась частота сердечных сокращений, в артериях возрастала напряженность, а внутренняя оболочка сосудов — эндотелий — переставала нормально работать.

Полученные результаты показали, что вейпы не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам. Также исследователи подчеркнули, что на сегодняшний день нет никаких данных о побочных эффектах от электронных сигарет, а значит, что их нельзя считать здоровой заменой табаку, говорится в журнале European Heart Journal.

Ранее ученые нашли связь между рационом питания и риском ранней смерти.

ОбществоМедицина
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