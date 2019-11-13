Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на здоровье человека

Немецкие ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм человека.

Оказалось, что даже кратковременное использование такого устройства вызывает эндотелиальную дисфункцию, что является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Также исследователи узнали, как изменялся кровоток в плечевой артерии у курильщиков до и после курения и насколько жестче она становилась. Выяснилось, что после курения вейпов у подопытных увеличивалась частота сердечных сокращений, в артериях возрастала напряженность, а внутренняя оболочка сосудов — эндотелий — переставала нормально работать.

Полученные результаты показали, что вейпы не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам. Также исследователи подчеркнули, что на сегодняшний день нет никаких данных о побочных эффектах от электронных сигарет, а значит, что их нельзя считать здоровой заменой табаку, говорится в журнале European Heart Journal.

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