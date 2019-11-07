Ученые нашли связь между рационом питания и риском ранней смерти

Ученые Университета Восточной Финляндии выявили связь между рационом питания и риском ранней смерти.

На протяжении 22 лет они следили за жизнью 2,6 тыс. человек в возрасте от 42 до 60 лет. Исследователи установили, что на риск ранней смерти больше всего влияло частое употребление животного белка.

Как отметили специалисты, люди, употреблявшие более 200 граммов мяса в день ежедневно, имели на 23% более высокий риск смерти. При этом любители продуктов, содержащих растительный белок, напротив, имели лучшее здоровье и большую продолжительность жизни.

По результатам исследования ученые рекомендовали употреблять не более 100 граммов мяса в день и включить в свой рацион фасоль, чечевицу, орехи и другие источники растительного белка, передает Zentrum.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал снизить потребление красного мяса, а также отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения рака.

