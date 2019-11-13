В Госдуме не приняли инициативу от Госсовета РТ по определению зон бесплатных парковок

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Правительство России не поддержало инициативу Госсовета Татарстана по установлению порядка определения границ территорий, «непосредственно прилегающих к зданиям, где законом субъекта могут быть запрещены платные парковки». Об этом в своем «Инстаграме» сообщила депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

Обсуждение состоялось на заседании Комитета по транспорту и строительству. Правительство проект не поддержало, комитет также его не одобрил. Однако авторы инициативы не собираются сдаваться.

«На мой взгляд, инициатива Татарстана заслуживает внимания. Поэтому было принято решение не отклонять проект закона, а создать рабочую группу, на которой в течение недели представители от Татарстана должны будут еще раз обосновать необходимость внесения изменения в федеральное законодательство», — написала Альфия Когогина.

Ранее в России предложили ввести вход в интернет по паспорту. В Кремле эту инициативу не поддержали.