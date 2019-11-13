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Продажи Alibaba во время распродажи «11.11» превысили $38 млрд

14:15, 13.11.2019
Продажи Alibaba во время распродажи «11.11» превысили $38 млрд
Фото: pewresearch.org

Объем сделок в рамках онлайн-распродажи «11.11» на китайской торговой платформе Tmall за сутки превысил $38 миллиардов.

Как сообщает китайская компания Alibaba, владелец Tmall, в этом году в распродаже 11 ноября, в честь Дня холостяка в Китае, приняли участие более 22 тыс. зарубежных брендов из 200 стран мира, пишет агентство «Синьхуа».

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ЭкономикаОбществоБизнесРозничная торговля
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